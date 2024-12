La presidenta Dina Boluarte confirmó haberse sometido a una cirugía nasal en 2023, alegando problemas de funcionalidad respiratoria que afectaban su salud. El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Mario Cabani.



No obstante, Panorama reveló la existencia de convenios firmados entre la ONG Cabani Salud, vinculada al cirujano, y ministerios e instituciones, lo que ha generado suspicacias debido a la proximidad de estas firmas con la fecha de la intervención quirúrgica de la mandataria.



De acuerdo con documentos obtenidos por el equipo periodístico, Cabani Salud habría suscrito convenios con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el programa Aurora del Ministerio de la Mujer, ambos en un periodo cercano a la intervención médica de Boluarte.



Uno de los convenios destacados se firmó en mayo de 2023, semanas antes de la cirugía de Boluarte, entre Cabani Salud y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según la comandancia de bomberos, este acuerdo no se ha ejecutado aún.



Días después de la operación presidencial, la ONG Cabani Salud firmó otro convenio con el programa Aurora, dedicado a la atención de víctimas de violencia.



SIN RESPUESTA



Panorama intentó obtener declaraciones del doctor Cabani. El equipo periodístico acudió tanto a la clínica donde ejerce el cirujano como a la dirección oficial de Cabani Salud, ubicada en la cuadra 43 de la avenida Benavides, en Santiago de Surco. No obstante, no se logró obtener respuesta alguna de los involucrados.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 15/12/2024



