Presidenta Dina Boluarte en Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, por TVPerú Noticias EN VIVO
¡En vivo! En un claro mensaje de firmeza, la presidenta Dina Boluarte llega al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, territorio sobre el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó su soberanía. La mandataria ya había respondido a Petro desde Tokyo, asegurando que es "jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional". El primer ministro Eduardo Arana también reafirmó que "no existe ningún diferendo limítrofe con Colombia. En este informe de TVPerú Noticias, te damos los detalles de esta visita clave en medio de la tensión diplomática.
SantaRosaEsPerú SantaRosa IslaChinería DinaBoluarte GustavoPetro ConflictoEnLaFrontera TVPerúNoticias Noticias NoticiasPerú Perú Colombia
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
