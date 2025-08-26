GRABADO el 26-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 26 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 26 de agosto del 2025.

Indecopi: la marca Antigua Taberna Queirolo sigue vigente y no se ha dispuesto su desaparición.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 26 de agosto del 2025.

Martín Vizcarra reaparece tras ser trasladado a Ancón II desde el penal de Barbadillo.

Este es el plan de desvío vehicular por obras del bypass Las Torres en avenida Ramiro Prialé.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 26 de agosto del 2025.

Presidenta Boluarte lidera la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 26 de agosto del 2025.

Pensión de alimentos: en qué consiste, cómo se solicita y cuál es el paso a paso.

Ventanilla: detienen a ocho personas por organización criminal y pornografía infantil.

Así celebra Essalud la emotiva alta de un paciente que recibió un trasplante de corazón.

Presidenta Boluarte: Economía peruana creció 3.3 en el primer semestre.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 26 de agosto del 2025.

Perú reafirma liderazgo en minería sostenible durante Camma 2025 en Chile.

Venezuela: Nicolás Maduro ordena nueva jornada de alistamiento de milicianos.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Fiesta Patronal del caserío de Rumococha en Iquitos (Loreto)

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Día del heroísmo y fraternidad de la Marina de Guerra

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Fallecimiento del músico Francisco Pérez Anampa

Día Internacional contra el Dengue

Día Internacional contra el Dengue

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

Nacimiento del arquitecto Ernesto Aramburú

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

