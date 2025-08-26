TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 26 de agosto del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 26 de agosto del 2025.
Indecopi: la marca Antigua Taberna Queirolo sigue vigente y no se ha dispuesto su desaparición.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 26 de agosto del 2025.
Martín Vizcarra reaparece tras ser trasladado a Ancón II desde el penal de Barbadillo.
Este es el plan de desvío vehicular por obras del bypass Las Torres en avenida Ramiro Prialé.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 26 de agosto del 2025.
Presidenta Boluarte lidera la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 26 de agosto del 2025.
Pensión de alimentos: en qué consiste, cómo se solicita y cuál es el paso a paso.
Ventanilla: detienen a ocho personas por organización criminal y pornografía infantil.
Así celebra Essalud la emotiva alta de un paciente que recibió un trasplante de corazón.
Presidenta Boluarte: Economía peruana creció 3.3 en el primer semestre.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 26 de agosto del 2025.
Perú reafirma liderazgo en minería sostenible durante Camma 2025 en Chile.
Venezuela: Nicolás Maduro ordena nueva jornada de alistamiento de milicianos.
Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.