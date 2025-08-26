Pensión de alimentos: en qué consiste, cómo se solicita y cuál es el paso a paso
En el estreno del primer segmento del Consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en TVPerú Noticias, el defensor público Erick Rodríguez explicó todo sobre la pensión de alimentos: en qué consiste, cómo solicitarla y cuál es el paso a paso de este proceso.
