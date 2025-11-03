GRABADO el 03-11-2025

¿El dólar, por qué sigue cayendo en noviembre?

EnVivo: El dólar inicia una semana en noviembre a la baja, ¿qué razones lo explican?, ¿seguirá comportándose así?, ¿a quién perjudica y a quien beneficia?, intentamos encontrar respuestas con un especialista. Veamos qué nos dice el economista Arturo García Villacorta, Pdte. del Comité de Empresa, Banca y Finanzas del Colegio de Economistas de Lima y profesor de Finanzas en ESAN Dólar CotizaciónDólar.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

¿Cómo impacta la baja del dólar en la economía peruana?.

El INPE trasladó al penal de Challapalca a 26 internos de peligrosas bandas..

Andina en Regiones: ponen en valor el complejo arqueológico Gran Shamana.

Normas Legales: ONPE aprueba Plan de Medios para la Franja Electoral de las Elecciones 2026.

13 unidades de bomberos intervinieron para sofocar incendio de fábrica en Puente Piedra.

259 años cumple la Primera Cuadrilla del Señor de los Milagros.

259 años cumple la Primera Cuadrilla del Señor de los Milagros.

Las 5 del día: Comisión de Ética del Congreso verá hoy caso Lucinda Vásquez.

¿Cuáles son las prioridades educativas para el próximo quinquenio?.

¿El dólar, por qué sigue cayendo en noviembre?.

Senamhi activa alerta: ¿qué temperaturas tendremos en noviembre?.

Fresas de altura: en mini invernaderos a 2,800 metros ya se cultiva esta fruta.

29 Festival de la Orquídea: Moyobamba y sus flores únicas en el mundo.

Pozuzo está en PerúMuchoGusto con todo el sabor de su herencia austroalemana.

Illariywan Yachariy: Escuelas Bicentenario transformarán educación en doce regiones.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.