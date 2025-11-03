GRABADO el 03-11-2025

259 años cumple la Primera Cuadrilla del Señor de los Milagros

EnVivo: Una fe y tradición inquebrantables, conozcamos la historia de la Primera Cuadrilla del Señor de los MiIagros que celebra 259 años de creada. Nos acompaña Wilder Casique Alvizuri , capataz de dicha cuadrilla.SeñorDeLosMilagros PrimeraCuadrillaDelSeñorDeLosMilagros

