GRABADO el 20-08-2025

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana

AlianzaLima busca seguir escribiendo su historia internacional y este miércoles visita a UniversidadCatólica de Ecuador EN VIVO EN DIRECTO en el estadio Olímpico Atahualpa, por la vuelta de los octavos de final de la CopaSudamericana2025. Sigue todos los detalles del duelo clasificatorio desde el minuto a minuto de Trome Deportes.



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/tromepe

Desde Trome Perú

Alexandra Hörler sobre Pamela López: Ella sabía que le sacaba la vuelta cafeconlachevez.

Ricardo Gareca y la vez que se peleó en el vestuario lafedecuto trome.

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO por la Copa Sudamericana.

Alexandra Hörler destruye a Pamela López por Christian Cueva Trome.

ANDREA LLOSA: Perdió dos bebés, su separación, su nuevo amor, Magaly y más cafeconlachevez.

¡ANDREA LLOSA SE CONFIESA! MIÉRCOLES 6PM trome shorts cafeconlachevez.

Alexandra Hörler revela que exgerente deportivo la maltrató trome cafeconlachevez.

La vez que el pana Tejada se enojó por cobrar menos que Cuto lafedecuto trome.

Caso Sheyla Gutiérrez: Todo lo que se sabe de la peruana hallada muerta en EE.UU. Trome.

Ricardo Gareca cuenta verdad sobre su relación con Cueva en la selección Trome.

Ricardo Gareca y su opinión sobre Christian Cueva lafedecuto trome.

Alexandra Hörler revela que la suspendieron del noticiero tras ampay con Pavón cafeconlachevez.

EDWIN OVIEDO: Inicios en La Parada, Juan Aurich, el día que sacó a Cuto, Reynoso y más lafedecuto.

EN VIVO: Presidenta DINA BOLUARTE visita isla Chinería en SANTA ROSA de Loreto.

Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con la familia de su esposo cafeconlachevez trome.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Trome Perú

Todos los videos desde Trome Perú en Youtube.