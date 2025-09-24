TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 24 de setiembre del 2025
Continúa tu día informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias Mañana.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 24 de setiembre del 2025.
Impulsan campaña de donación de cabello para pacientes oncológicos en la Semana contra el Cáncer.
Bangkok: socavón de gran magnitud se abre frente a hospital y causa alarma.
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy de 24 de septiembre del 2025.
Peregrinos recorren kilómetros para llegar a la Virgen de las Mercedes en Piura.
Juicio a Susana Villarán: Fiscalía anuncia testigos claves y pide 29 años de prisión.
Isla El Frontón: del antiguo penal a un moderno centro penitenciario de máxima seguridad.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 24 de setiembre del 2025.
Callao: incendio destruye más de 12 viviendas en la av. Argentina.
Nicolás Maduro evalúa declarar un estado de conmoción exterior en Venezuela.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 24 de setiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte se reúne con el príncipe heredero de Kuwait.
OMS y EMA rechazan declaraciones de Donald Trump sobre relación entre autismo y Tylenol.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 24 de setiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte firma el libro de visitas de las Naciones Unidas.
Además hoy día 25 de Setiembre en el calendario del Perú.
