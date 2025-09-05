GRABADO el 05-09-2025

Conozca la empresaria que desata la guerra entre mineros informales en Trujillo

Denunciada cuatro veces por presunto hurto de minerales en Pataz.
OcurreAhora MávilaHuertas
Encuentra más información en www.atv.pe
Síguenos en:
Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9
Twitter: https://twitter.com/atvnoticias
Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe
https://www.tiktok.com/atv.pe
Web: https://www.atv.pe/

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Central: Programa del viernes 5 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 05 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del 5 de setiembre del 2025.

¡El pasaje Paquito! El barrio de la sabiduría amazónica.

¡Su información en peligro! La estafa del escaneo del iris a cambio de 20 soles.

Joven con 300 kilos de sobrepeso recibe ayuda del Minsa y será trasladado al hospital Dos de Mayo.

PNP señala que 'Los Pulpos' estarían detrás del atentado en vivienda de Trujillo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 05 de Setiembre de 2025.

Conozca la empresaria que desata la guerra entre mineros informales en Trujillo.

Hombre que dejó dinamita en vivienda: "Me ofreció S/200, sé que eso no vale la vida de nadie".

Comandante general de la PNP aseguró que no hubo hackeo a la Dirin sino 'filtración'.

Tony Rosado tras atentado a su local: "Acá (en Piura) está comenzando otra vez la delincuencia".

Falsos recicladores cae tras tenaz persecución luego de robar un celular en San Borja.

De 5 a 7 ¡HACKEO A LA POLICÍA! - ¡AMY GUTIÉRREZ NOS VISITA! - ATV.

Amy Gutiérrez lanza balada inspirada en sus raíces.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

ATV Noticias

video

ATV Noticias Central: Programa del viernes 5 de septiembre del 2025

video

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 05 de SETIEMBRE de 2025

video

Ocurre Ahora: Programa del 5 de setiembre del 2025

video

¡El pasaje Paquito! El barrio de la sabiduría amazónica

video

¡Su información en peligro! La estafa del escaneo del iris a cambio de 20 soles

video

Joven con 300 kilos de sobrepeso recibe ayuda del Minsa y será trasladado al hospital Dos de Mayo

video

PNP señala que 'Los Pulpos' estarían detrás del atentado en vivienda de Trujillo

video

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 05 de Setiembre de 2025

video

Conozca la empresaria que desata la guerra entre mineros informales en Trujillo

video

Hombre que dejó dinamita en vivienda: "Me ofreció S/200, sé que eso no vale la vida de nadie"

video

Comandante general de la PNP aseguró que no hubo hackeo a la Dirin sino 'filtración'

video

Tony Rosado tras atentado a su local: "Acá (en Piura) está comenzando otra vez la delincuencia"

video

Falsos recicladores cae tras tenaz persecución luego de robar un celular en San Borja

video

De 5 a 7 ¡HACKEO A LA POLICÍA! - ¡AMY GUTIÉRREZ NOS VISITA! - ATV

video

Amy Gutiérrez lanza balada inspirada en sus raíces

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo