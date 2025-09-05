GRABADO el 05-09-2025

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 05 de SETIEMBRE de 2025

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional

Desde ATV Noticias

Franco Bravo: Programa del sábado 6 de setiembre del 2025.

ATV Noticias Central: Programa del viernes 5 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 05 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del 5 de setiembre del 2025.

¡El pasaje Paquito! El barrio de la sabiduría amazónica.

¡Su información en peligro! La estafa del escaneo del iris a cambio de 20 soles.

Joven con 300 kilos de sobrepeso recibe ayuda del Minsa y será trasladado al hospital Dos de Mayo.

PNP señala que 'Los Pulpos' estarían detrás del atentado en vivienda de Trujillo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 05 de Setiembre de 2025.

Conozca la empresaria que desata la guerra entre mineros informales en Trujillo.

Hombre que dejó dinamita en vivienda: "Me ofreció S/200, sé que eso no vale la vida de nadie".

Comandante general de la PNP aseguró que no hubo hackeo a la Dirin sino 'filtración'.

Tony Rosado tras atentado a su local: "Acá (en Piura) está comenzando otra vez la delincuencia".

Falsos recicladores cae tras tenaz persecución luego de robar un celular en San Borja.

De 5 a 7 ¡HACKEO A LA POLICÍA! - ¡AMY GUTIÉRREZ NOS VISITA! - ATV.

Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

