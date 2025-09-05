GRABADO el 05-09-2025

Hombre que dejó dinamita en vivienda: "Me ofreció S/200, sé que eso no vale la vida de nadie"

Explosión con 30 cartuchos dañó 30 viviendas, tres quedaron inhabitables.
OcurreAhora MávilaHuertas
ATV Noticias Central: Programa del viernes 5 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 05 de SETIEMBRE de 2025.

Ocurre Ahora: Programa del 5 de setiembre del 2025.

¡El pasaje Paquito! El barrio de la sabiduría amazónica.

¡Su información en peligro! La estafa del escaneo del iris a cambio de 20 soles.

Joven con 300 kilos de sobrepeso recibe ayuda del Minsa y será trasladado al hospital Dos de Mayo.

PNP señala que 'Los Pulpos' estarían detrás del atentado en vivienda de Trujillo.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 05 de Setiembre de 2025.

Conozca la empresaria que desata la guerra entre mineros informales en Trujillo.

Hombre que dejó dinamita en vivienda: "Me ofreció S/200, sé que eso no vale la vida de nadie".

Comandante general de la PNP aseguró que no hubo hackeo a la Dirin sino 'filtración'.

Tony Rosado tras atentado a su local: "Acá (en Piura) está comenzando otra vez la delincuencia".

Falsos recicladores cae tras tenaz persecución luego de robar un celular en San Borja.

De 5 a 7 ¡HACKEO A LA POLICÍA! - ¡AMY GUTIÉRREZ NOS VISITA! - ATV.

Amy Gutiérrez lanza balada inspirada en sus raíces.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

