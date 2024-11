Declaraciones que despertaron la indignación no solo de las amas de casa sino de la población en general. En Trujillo, recogimos la opinión de los comerciantes del mercado Santa Isabel, quienes señalaron que la mandataria no vive la realidad.



La presidenta Dina Boluarte, resaltó que con 10 soles es posible preparar una sopa, un plato de segundo, incluso un postre. Sin embargo, en la encuesta nacional de percepción de desigualdades (ENADES) 2024, se revela que la canasta básica ha subido en un 14% en los últimos dos años.



Las amas de casa instaron a la presidenta a salir al mercado con diez soles, a ver si le alcanza.



Una afirmación que generó aún más el rechazo a la mandataria, quien pronunció estas palabras en un evento junto a las madres de las ollas comunes. Sin duda, habría que recordarle a la presidenta que no vivimos en el país de las maravillas.



👉 Síguenos en nuestras redes sociales:



📲 FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

❌ X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/@tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



💻 Página Web: https://tvcosmos.pe/



📌 SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



#TVCosmosSomosParaTi #Trujillo #Noticias #Perú #Actualidad #news #noticias

Noticias adicionales en TV Cosmos

¿Por qué se conmemora el día de eliminación de violencia contra la mujer?

Dejan granada en vivienda cercana a la de congresista Bazán

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS MEDIODÍA 26 NOVIEMBRE 2024

Desviven a “panetón” con 10 balazos

Queman mototaxi tras intento de robo

Inspectores estarán de manera permanente en pasaje San Agustín

Mineros artesanales liberarán vías por tres horas

Cerca de 20 niños faltan ser vacunados contra la polio y sarampión

Día de la carne de res destacan trabajo de productores

Encuentran auto hurtado en vivienda

Voraz incendio destruye casa de adultos mayores

🔴 [#EnVivo] COSMOS NOTICIAS CENTRAL 26 NOVIEMBRE 2024

Profesionales de salud realizan plantón por ascenso de nivel

Chato oré: Fatídica muerte vinculada a “los pulpos”

Ciudadanos rechazan declaraciones de la presidenta Boluarte

Además hoy día 26 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de TV Cosmos

Todos los videos desde el canal TV Cosmos en Youtube.