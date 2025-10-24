GRABADO el 24-10-2025

Abogado de Bermejo: "Jamás fue a un campamento de Sendero Luminoso"

Tras conocerse la sentencia del Poder Judicial al congresista Guillermo Bermejo por 15 años de prisión por afiliación terrorista a Sendero Luminoso, el abogado del sentenciado, Ronald Atencio, se mostró en contra de la decisión. Aseguró que su cliente no tiene vínculos con la agrupación terrorista. Sin embargo, dejó claro que aceptará la sentencia.

Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.

