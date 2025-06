GRABADO el 23-06-2025

PATRICIA BENAVIDES recibe respaldo policial Bunker con Juliana Oxenford

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFILfQeuMx4R06zHCxzfnuN

Juliana Oxenford hoy en el Bunker:

PNP ORDENA RECONOCER A PATRICIA BENAVIDES COMO FISCAL DE LA NACIÓN

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, instruyó a toda la institución a reconocer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y ponerse a su disposición. Esta decisión contradice abiertamente la posición oficial del Ministerio Público, que mantiene como titular a Delia Espinoza. El respaldo policial a una figura investigada por organización criminal agrava la crisis institucional y pone a la PNP en el centro de una disputa de poder sin precedentes.



63 DE PERUANOS NO SIMPATIZA CON NINGÚN PARTIDO POLÍTICO, SEGÚN DATUM

La encuesta de Datum revela un profundo desencanto ciudadano con el sistema político: más de la mitad del país no confía en ninguna agrupación. La cifra refleja el desgaste de partidos tradicionales, el rechazo a la clase política y una crisis de representatividad que pone en jaque cualquier proceso electoral de cara a 2026.



ESTADOS UNIDOS ATACA OBJETIVOS MILITARES EN IRÁN

Un bombardeo estadounidense contra instalaciones militares iraníes eleva la tensión global. La operación es parte de una estrategia que Washington viene evaluando desde hace tres décadas. Este movimiento geopolítico podría tener repercusiones económicas y diplomáticas para América Latina, en medio de un escenario internacional cada vez más volátil.



Entrevista a Harold Forsyth - Exembajador de Perú en Estados Unidos

El diplomático analiza los intereses estratégicos detrás del ataque y advierte sobre el impacto regional si el conflicto escala.

Declaraciones:

Hace 30 años que Estados Unidos viene evaluando la posibilidad de tener una intervención así



JulianaOxenford Bunker PatriciaBenavides FiscalíaPerú DeliaEspinoza VíctorZanabria PNP Datum CrisisPolítica EncuestasPerú HaroldForsyth EstadosUnidos Irán Geopolítica NoticiasHoy GobiernoPerú



