GRABADO el 30-07-2025

Al Día con Willax - JUL 30 - 2/5 - VIZCARRA YA NO TIENE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS Willax

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Desde Willax Televisión

Hechos en Willax - JUL 30 - 1/3 - ALERTA DE TSUNAMI EN LITORAL PERUANO Willax.

Hechos en Willax - JUL 30 - TREN DE OLAS LLEGARÁN EN APROXIMADAMENTE DOS HORAS Willax.

Hechos en Willax - JUL 30 - "PLAZA GRAU Y GAMBETA ESTÁN EN MONITOREO CON DEFENSA CIVIL" Willax.

Hechos en Willax - JUL 30 - PANORAMA ANTE ALERTA DE TSUNAMI Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - 4/5 - BOLIVIA CONSIDERA INADMISIBLE CALIFICATIVOS DE BOLUARTE Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - 5/5 - LO PEOR: MENTIR SOBRE EL TURISMO Willax.

Yo Caviar - JUL 30 - 1/1 - EL TURISMO SIGUE MAL, MENOR AL 2019 Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - DETECTAR A TIEMPO EL CÁNCER DE PRÓSTATA SALVA VIDAS Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - BOLUARTE NO TERMINÓ DE LEER TODAS LAS HOJAS DE SU MENSAJE Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - ASÍ VIVIÓ LA PREVIA DE LA GRAN PARADA Y DESFILE CÍVICO MILITAR Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - 3/5 - ALERTA DE TSUNAMI EN LITORAL NACIONAL Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - TAXISTA VA A VISITAR A SU HERMANO Y LO ASESINAN Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - ATACAN CON EXPLOSIVOS A COMERCIANTE DE ROPA Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - 1/5 - TERREMOTO EN RUSIA GENERÓ ALERTA DE TSUNAMI Willax.

Al Día con Willax - JUL 30 - 2/5 - VIZCARRA YA NO TIENE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS Willax.

Además hoy día 30 de Julio en el calendario del Perú.

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