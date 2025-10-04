GRABADO el 04-10-2025

Trujillo: cae presunto implicado en crimen de empresario tras persecución policial

Una intensa persecución culminó con la captura de Diego Ávila Ventura, señalado como conductor de la camioneta blanca usada en el ataque contra un empresario en Trujillo. La PNP desplegó drones, unidades especiales y agentes tácticos para lograr su intervención. La búsqueda de los demás involucrados sigue en marcha.



