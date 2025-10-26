"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, sábado 25 de octubre del 2025
El presidente José Jerí y las fuerzas del orden continúan desplegando operativos para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana y el Callao.
Conoce los últimos resultados, intervenciones y acciones del Gobierno en el segundo día del estado de emergencia.
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado!
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12
Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL, JOSÉ JERÍ ORÉ, PRESIDENTE JERÍ.
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 26 de octubre del 2025.
Programa Puentes de Fe, hoy domingo 26 de octubre del 2025.
Incendio en galería del Cercado de Lima deja más de 100 puestos afectados.
Municipalidad de Lima refuerza seguridad tras incendios y movilizaciones en el Centro Histórico.
Presidente supervisa operativos policiales y promete mejoras en la lucha contra la inseguridad.
"Estado de emergencia Lima - Callao": reporte hoy, sábado 25 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 26 de octubre del 2025.
¡Orgullo peruano! Nuestro queso se alista para conquistar el mundo "Mercado peruano" EN VIVO.
El Señor de los Milagros retorna al Callao después de 22 años.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 25 de octubre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 25 de octubre del 2025.
Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París.
Así fue la impresionante persecución de una narcolancha con 1700 kilos de droga en España.
Venezuela le anula el pasaporte a Leopoldo López y abre proceso para retirarle la nacionalidad.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 25 de octubre del 2025.
Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.