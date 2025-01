En una entrevista con Panorama, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó el comunicado emitido por el Congreso sobre el atentado del 10 de diciembre, que señalaba como objetivo al conductor del taxi en lugar de Andrea Vidal, vinculada a la presunta red de prostitución en el Parlamento. Según Burgos, este tipo de declaraciones corresponde al Ministerio Público tras finalizar sus investigaciones.



“El oficial mayor, Giovanni Forno, debe responder por la emisión de este comunicado. No podemos limpiar la imagen del Congreso de la República ocultando hechos, sino descubriendo la verdad”, subrayó Burgos en diálogo con Carla Muschi. Para el legislador, adelantar opiniones sobre investigaciones en curso no solo es indebido, sino que podría interferir en el debido proceso y afectar la transparencia del caso.



En esa misma línea, el parlamentario Burgos resaltó que el Congreso no puede asumir roles que pertenecen al Ministerio Público, aclarando que su comisión ya realiza indagaciones sobre los hechos relacionados con Andrea Vidal. “El Congreso no puede adelantar una opinión que está dentro de las facultades del Ministerio Público. Nosotros también hacemos indagaciones sobre el tema”, puntualizó.



CITAN A ROSA NAVARRO



Además, Burgos anunció que Rosa Navarro, quien denunció por violación sexual al exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, fue invitada a ofrecer su testimonio ante la Comisión de Fiscalización el próximo 24 de enero. “Es fundamental esclarecer la conducta dolosa del funcionario en mención”, concluyó el legislador, quien reafirmó que el objetivo de los sicarios el pasado 10 de diciembre fue Andrea Vidal.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 19/01/2025



