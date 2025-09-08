GRABADO el 08-09-2025

¡DEL MIEDO AL ÉXITO! Peruana viajó a EE. UU. huyendo del terrorismo y triunfa con su sazón LR

Felicita Vargas emigró a Estados Unidos siendo niña, huyendo del terrorismo en Perú durante los años noventa. Al crecer en Nueva York, notó la ausencia de comida callejera peruana en Queens y decidió abrir su propio food truck, Antojitos Doña Fela, para compartir los sabores de su tierra.

Su propuesta conquistó al público con platos como tamales, arroz con pollo y su popular pollada. A pesar de la pandemia, salió adelante y en 2025 recibió un reconocimiento de Restaurant Guru. Hoy, ya ciudadana estadounidense, su negocio es un símbolo de esfuerzo y orgullo peruano en Roosevelt Avenue.



