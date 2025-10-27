GRABADO el 27-10-2025

Universitario tricampeón del fútbol peruano: jugadores llega a Lima EnVivoLR

El equipo dirigido por Jorge Fossati logró una importante remontada por 2-1 ante ADT de Tarma, con goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto, para coronarse campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este nuevo título, los cremas suman su tercer campeonato consecutivo, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia reciente.



Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.

