GRABADO el 24-07-2025

Noticias del 24 de julio: TRUMP NIEGA VÍNCULOS CON EPSTEIN Noticiero

El Wall Street Journal reveló que en mayo la fiscal general PamBondi le informó al presidente DonaldTrump que su nombre aparece varias veces en los archivos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, junto a otros personajes de alto perfil. La advertencia no implicó cargos, pues se trataría de rumores no verificados. La Casa Blanca calificó el reporte como fake news, negando la trascendencia del dato.



En respuesta, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aprobó citar al Departamento de Justicia para obligarlo a entregar documentos vinculados al caso Epstein y responder sobre la supuesta relación entre Trump y el agresor sexual.



En tanto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional informaron a CNN que la administración de Trump implementó un protocolo para ofrecer a menores migrantes no acompañados (1417 años) la opción de salida voluntaria a sus países de origen. Si aceptan, pasan a manos de ICE para su deportación. La política se basa en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de 2022.



En Italia, una avioneta ultraligera modelo Freccia RG se precipitó sobre la autopista A21 en Azzano Mella (provincia de Brescia, Italia), dejando dos muertos y dos heridos leves tras explotar al impactar. El accidente fue captado por cámaras de vigilancia en plena luz del día.



El líder norcoreano KimJongUn instó a su ejército a prepararse para una guerra real en cualquier momento, mientras observaba un concurso de artillería según los medios estatales KCNA. Ordenó que las tropas sean capaces de destruir al enemigo en cada batalla, en un contexto donde Pyongyang ha enviado soldados y armamento para apoyar a Rusia en su ofensiva en Ucrania.



