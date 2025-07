GRABADO el 24-07-2025

Filtraciones de vínculo TRUMP-EPSTEIN ¿ocultan la crisis económica de EE.UU.? Radar24

La internacionalista ArleneRamírezUresti sostuvo que la polémica aparición del presidente DonaldTrump en los archivos del caso JeffreyEpstein podría ser una cortina de humo utilizada estratégicamente para desviar la atención de lo que calificó como la verdadera crisis que enfrenta Estados Unidos: la creciente fragilidadfinanciera y una gobernabilidad colapsada.



Según la experta, el vínculo del presidente con Epstein, aunque mediáticamente explosivo, no tiene peso judicial suficiente para derivar en un procesamiento legal. Ni con las imágenes ni con las menciones documentadas hasta ahora hay bases judiciales, afirmó Ramírez Uresti en entrevista con medios locales.



Para la analista, la Casa Blanca, los medios e incluso ciertos sectores del Congreso están utilizando el escándalo Epstein para evadir el debate urgente sobre el estado financiero de EstadosUnidos, cuyo déficit sigue aumentando y cuya imagen global se deteriora por falta de liderazgo efectivo.



Trump en archivos Epstein

Arlene Ramírez opinión

no hay proceso judicial contra Trump

gobernabilidad en números rojos

crisis financiera en EE.UU.

estrategia política desviar atención

cortina de humo caso Trump

medios manipulan escándalo Epstein

déficit fiscal Estados Unidos

fragilidad del sistema financiero



