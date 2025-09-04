GRABADO el 04-09-2025

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?

En septiembre de 2018, una investigación periodística reveló que las firmas de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, y de figuras como Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza y otros políticos habían sido falsificadas en los planillones de Podemos Perú.



Investigación completa en Perú21.pe y Perú21TV



PodemosPerú JoséLunaGálvez ONPE

-

Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21.

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?.

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme".

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde.

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico.

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?.

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang.

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra.

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA.

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín.

EN VIVO Donald Trump da anuncio importante desde la Casa Blanca.

Retiro AFP 2025 incierto: Comisión de Economía sesiona este miércoles.

La OPERACIÓN de JOSÉ LUNA GÁLVEZ para crear PODEMOS PERÚ Investigación.

Carlos Álvarez: "Juan José Santiváñez tiene una fijación conmigo" ENTREVISTA21.

Penal El frontón tendría altos costos de mantenimiento y transporte.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Peru21TV

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.