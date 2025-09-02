GRABADO el 02-09-2025

Retiro AFP 2025 incierto: Comisión de Economía sesiona este miércoles

Hasta el momento se han presentado 25 proyectos de ley para el retiro de los fondos de las AFP, 19 de ellos proponen la libre disponibilidad de los fondos. Este miércoles la Comisión de Economía del Congreso podría poner fecha a la discusión. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, alerta sobre los riesgos.







