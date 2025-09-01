GRABADO el 01-09-2025

Carlos Álvarez: "Juan José Santiváñez tiene una fijación conmigo" ENTREVISTA21

El precandidato de País para Todos Carlos Álvarez, le respondió a los desagradables comentarios que el flamante ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, hizo sobre él.
p21tv entrevista21
-
Para las últimas noticias del Perú y el mundo y más contenido como este, visítanos en nuestra página web peru21.pe

Desde Peru21TV

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21.

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?.

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme".

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde.

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico.

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?.

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang.

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra.

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA.

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín.

EN VIVO Donald Trump da anuncio importante desde la Casa Blanca.

Retiro AFP 2025 incierto: Comisión de Economía sesiona este miércoles.

La OPERACIÓN de JOSÉ LUNA GÁLVEZ para crear PODEMOS PERÚ Investigación.

Carlos Álvarez: "Juan José Santiváñez tiene una fijación conmigo" ENTREVISTA21.

Penal El frontón tendría altos costos de mantenimiento y transporte.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Peru21TV

video

Cluber Aliaga: "TRUJILLO representa la cuna de la criminalidad en el Perú" Entrevista21

video

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?

video

Harvey Colchado denuncia reglaje de la misma policía: "Quieren callarme"

video

¿Todos los peruanos llegaremos a las elecciones 2026 con el DNI ELECTRÓNICO? RENIEC responde

video

Marco Rubio anuncia 20 millones de ayuda a Ecuador y declara guerra contra el narcotráfico

video

¿Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Verónika Mendoza firmaron en los planillones de Podemos Perú?

video

Poder Judicial libera a Martín Vizcarra y el Tribunal Constitucional a Betssy Chávez Romy Chang

video

EN VIVO Poder Judicial ordena excarcelación de Martín Vizcarra

video

EN VIVO: Poder Judicial dicta sentencia contra Alejandro Toledo por caso ECOTEVA

video

Misiles y armas láser China envía mensaje con impresionante desfile militar en Pekín

video

EN VIVO Donald Trump da anuncio importante desde la Casa Blanca

video

Retiro AFP 2025 incierto: Comisión de Economía sesiona este miércoles

video

La OPERACIÓN de JOSÉ LUNA GÁLVEZ para crear PODEMOS PERÚ Investigación

video

Carlos Álvarez: "Juan José Santiváñez tiene una fijación conmigo" ENTREVISTA21

video

Penal El frontón tendría altos costos de mantenimiento y transporte

Todos los videos desde Peru21TV en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Fiesta patronal de San Nicolás en Amazonas

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Nacimiento del cantante y compositor Rulli Rendo

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es sábado, 06 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo