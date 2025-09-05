GRABADO el 05-09-2025

EN VIVO ¿QUÉ SE SABE DEL AT3NTADO EN TRUJILLO?

Uno de los dos sospechosos detenidos minutos después de la fuerte detonación en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, confesó ante las autoridades cómo fue contratado para participar de este at3ntado.



06:03 conversamos con el exministro del Interior, Cluber Aliaga.



18:38 Nos conectamos vía telefónica con Eduardo Pérez Rocha.



Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

