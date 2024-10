"No van haber cambios"



Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, reiteró que no va a renunciar. Además, mencionó que no habrá cambio de ministros.



#AméricaTelevisión #AméricaTV #PrimeraEdición #EdiciónCentral #EdiciónMediodía #CuartoPoder #DomingoAl Día #Sanamente #FedericoSalazar #VerónicaLinares #SolCarreño #ElmerHuerta



Mira en VIVO América tvGO ► https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Perú) ► http://ow.ly/tmeQ30qB9Vs

SUSCRÍBETE (Extranjero) ► https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android ► http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS ► http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE ► https://bit.ly/suscripcionnoticias



Síguenos en:

► FACEBOOK América TV: http://bit.ly/fbamericatv

► INSTAGRAM América TV: http://bit.ly/igamericatv

► TIKTOK América TV: http://bit.ly/tkamericatv

► X América TV: http://bit.ly/twamericatv

► FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

► X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB ► http://bit.ly/WEBamericanoticias



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión peruana. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



#JuntémonosMás

Además hoy día 26 de Octubre en el calendario del Perú.

Más videos de My Channel

Todos los videos desde el canal My Channel en Youtube.