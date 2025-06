GRABADO el 17-06-2025

Delincuentes en moto asaltan a mujer que viajaba en un taxi

Ni en un taxi uno está seguro, pues malhechores con tal de obtener su objetivo, son capaces de todo. Un nuevo acto delictivo ocurrió el fin de semana en un grifo en la avenida Federico Villarreal, muy cerca de la avenida Industrial.



Cámaras de seguridad captaron cuando aparece un taxi con dos pasajeras abordo quienes venían en la parte trasera, se aprecia que el auto se estaciona para ser abastecido de combustible. De pronto por el mismo lugar aparece una motocicleta con dos sujetos cubiertos el rostro. Uno desciende del vehículo y con un arma de fuego se acerca al taxi, manipula la puerta trasera y al no lograr abrirla, ingresa el brazo por la ventana delantera y arrebata una cartera a una mujer quien venia acompañada por otra adulta. Se presume que minutos antes la fémina habría retirado fuerte suma de dinero y la venían siguiendo.



Los trabajadores del grifo solo optaron por observar el hecho y no intervenir debido a que fueron amenazados.



Los malhechores con las pertenencias de su víctima en sus manos huyeron de la zona.



Según trabajadores, el lugar no cuenta con personal de seguridad y es un lugar silencioso.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 18 de Junio en el calendario del Perú.

