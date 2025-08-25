GRABADO el 25-08-2025

VALERA y FLORES fueron DESCONVOCADOS por LESIÓN. El 'Tunche' citado de EMERGENCIA Líbero

RIVER PLATE VS LANÚS EN VIVO LIGA PROFESIONAL- FECHA 6 Líbero.

El CLÁSICO de las POLÉMICAS: Ordóñez y el GESTO OBSCENO que hizo en el Monumental Líbero.

EL 'TUNCHE' RIVERA ES CONVOCADO A LA SELECCIÓN PERUANA TRAS LESIÓN DE VALERA Y FLORES Líbero.

ÓSCAR IBÁÑEZ habló sobre VALERA tras las POLÉMICAS palabras de BARCOS Líbero.

RICARDO GARECA HABLÓ DE LO QUE FUE SU SALIDA DE LA SELECCIÓN PERUANA Líbero.

ALEX VALERA Y EDISON FLORES DESCONVOCADOS POR LESIÓN Líbero.

Hernán Barcos disparó contra Alex Valera: "Mu3rt0 le dijiste NO a tu país" Líbero.

MIGUEL TRAUCO NO DUDÓ EN RESPONDER A LOS HINCHAS DE UNIVERSITARIO QUE LO LLAMARON TRAIDOR Líbero.

Carlos Zambrano POLÉMICO tras el empate entre Universitario y Alianza Lima: "Ni con 9 nos dominaron".

ÁLVARO BARCO HABLÓ ACERCA DEL VAR Y EL POLÉMICO GOL ANULADO DE UNIVERSITARIO Líbero.

HINCHAS CREMAS INCONFORMES CON EL RESULTADO 0-0 ANTE ALIANZA LIMA Líbero.

Jugadores de UNIVERSITARIO lamentan no haber podido vencer en casa a ALIANZA Líbero.

HERNÁN BARCOS HABLÓ ACERCA DEL TENSO MOMENTO QUE TUVO CON ALEX VALERA Líbero.

Hinchas de UniversitarioDeDeportes se pronuncian tras el empate ante AlianzaLima en el Monumental.

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

