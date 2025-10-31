GRABADO el 31-10-2025

¿Aún no sabes cómo llegar a PerúMuchoGusto?

Toma uno de los buses gratuitos desde distintos puntos de Lima y disfruta de la feria gastronómica más importante del país.



El ingreso es libre previa inscripción y presentación del DNI.



La feria abre de 1 p. m. a 10 p. m. hasta el domingo 2 de noviembre.



Más de 25 regiones reunidas en un solo espacio con chefs, sabores y tradiciones que nos representan.



Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

