GRABADO el 31-10-2025

¿Aún no sabes cómo llegar a PerúMuchoGusto?

Toma uno de los buses gratuitos desde distintos puntos de Lima y disfruta de la feria gastronómica más importante del país.

El ingreso es libre previa inscripción y presentación del DNI.

La feria abre de 1 p. m. a 10 p. m. hasta el domingo 2 de noviembre.

Más de 25 regiones reunidas en un solo espacio con chefs, sabores y tradiciones que nos representan.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

