Por la Serie Colombia, #Universitario afronta su primer reto del año frente a #Junior de Barranquilla, el cual se disputará el martes 14 de enero en el #EstadioMetropolitano Roberto Meléndez (6:30 p.m.). Este cruce significará el primer reto internacional para Bustos y sus pupilos. Sigue la transmisión con la narración de Gabriel Casimiro y los comentarios de Eduardo Arias.



#UvsJunior

#UvsJuniorENVIVO

#UvsJuniorDisney



Partido Universitario vs. Junior

JUNIOR VS UNIVERSITARIO 2025

JUNIOR VS UNIVERSITARIO VER,

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO POR INTERNET

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO HOY EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO ONLINE

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO ONLINE

JUNIOR VS UNIVERSITARIO PARTIDO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO NARRACIÓN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO RELATO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO RADIO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO OVACIÓN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO RPP

JUNIOR VS UNIVERSITARIO DSPORTS

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO POR INTERNET

JUNIOR VS UNIVERSITARIO LIVE MATCH

JUNIOR VS UNIVERSITARIO PARTIDO CON IMAGEN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO DONDE LO PASAN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO ONLINE

JUNIOR VS UNIVERSITARIO HOY EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO Fútbol Libre TV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO TV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO ESTO ES FUTBOL

JUNIOR VS UNIVERSITARIO D SPORTS

JUNIOR VS UNIVERSITARIO DIRECTV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO LIGA1MAX

JUNIOR VS UNIVERSITARIO BEST CABLE

JUNIOR VS UNIVERSITARIO CLARO TV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO MOVISTAR

JUNIOR VS UNIVERSITARIO GOLPERU

JUNIOR VS UNIVERSITARIO ESPN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO 2025

JUNIOR VS UNIVERSITARIO HOY

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO HOY

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO 2025

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO

PARTIDO EN VIVO JUNIOR VS UNIVERSITARIO,

EN VIVO POR INTERNET JUNIOR VS UNIVERSITARIO

2023 JUNIOR VS UNIVERSITARIO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO POR INTERNET

JUNIOR VS UNIVERSITARIO VER EN VIVO

VER JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO VER PARTIDO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO

EN VIVO JUNIOR VS UNIVERSITARIO

VER JUNIOR VS UNIVERSITARIO

VER JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO VER PARTIDO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO ESCUCHAR

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO TV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO LIVE

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO VER

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO HD

JUNIOR VS UNIVERSITARIO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN DIRECTO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO TV

JUNIOR VS UNIVERSITARIO 2025

JUNIOR VS UNIVERSITARIO OVACIÓN

JUNIOR VS UNIVERSITARIO RPP

JUNIOR VS UNIVERSITARIO RADIO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO EN VIVO

JUNIOR VS UNIVERSITARIO 2025

Noticias adicionales en Diario Depor

🔴 SORTEO LIGA 1 TE APUESTO 2025 | FIXTURE DEL FÚTBOL PERUANO | EN VIVO

HUGO SOTIL fallece a los 75 años: Adiós a de una LEYENDA del FÚTBOL PERUANO | Depor

MARTÍN CAUTERUCCIO asegura que le gustaría que CATRIEL CABELLOS juegue en SPORTING CRISTAL | Depor

'DIBU' MARTÍNEZ revive su HISTÓRICA parada en la final de QATAR 2022 | Depor

AGUSTÍN LOZANO pide "destaquen más" su trabajo en el FÚTBOL PERUANO | Depor

Tras 15 años la VERSIÓN IMPRESA de DIARIO DEPOR llega a su FIN: GRACIAS POR TANTO

¡TRAUCO ficha por ALIANZA! La decisión del EXUNIVERSITARIO que genera POLÉMICA | Depor

CHURÍN, la nueva APUESTA de la 'U': NOVICK y GUASTAVINO dan el visto bueno | Depor

HUGO SOTIL, el ‘Cholo’ que DESAFIÓ al Barcelona por jugar con PERÚ | Depor

PAOLO GUERRERO triste tras RENUNCIAR a la SELECCIÓN PERUANA | Depor

DARÍO BENEDETTO asegura que LLORÓ y le pidió PERDÓN a CARLOS ZAMBRANO tras golpearlo | Depor

"¡VAMOS A CAMPEONAR ESTE AÑO!": REACCIONES de HINCHAS tras ALIANZA LIMA 2-0 EMELEC | Depor

UNIVERSITARIO VS. JUNIOR EN VIVO | SERIE COLOMBIA

ASÍ SE VIVIÓ la GALA DE PREMIACIÓN del FÚTBOL PERUANO 2024 | Depor

SUNAT destituye a JEAN FERRARI como administrador de UNIVERSITARIO | Depor

Además hoy día 15 de Enero en el calendario del Perú.

Más videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.