Los Balsares o Totorales de Huanchaco, considerada una reserva ecológica Chimú de vital importancia para la región, están siendo gravemente afectados por la contaminación de aguas residuales provenientes de la laguna de oxidación de Sedalib.



Este daño ha puesto en peligro la flora y fauna local, además de repercutir directamente en la economía de los pescadores artesanales que dependen de la producción de totora para su sustento.



En una entrevista con el presidente de la Asociación de Pescadores de Huanchaco, Javier Terrones, se conoció que más de 40 pozos de totora han sido afectados por las aguas residuales, que han invadido gran cantidad de hectáreas.



Terrones indicó que el daño es tan extenso que la zona parece haber sido arrasada por un huayco, cuando en realidad es la contaminación provocada por la ruptura de los taludes de las pozas por parte de invasores. Sedalib, por su parte, emitió un comunicado responsabilizando a estos invasores como causa del desastre (ver comunicado de Sedalib en imágenes).



El impacto no solo es ambiental, sino también económico. Cerca de 40 pescadores se han visto perjudicados, ya que la afectación de los totorales incide directamente en la pesca artesanal, una actividad clave para su sustento.



Terrones muestra tanta indignación y preocupación al señalar que económicamente se tiene una pérdida de más de ½ millón de soles

Javier Terrones manifestó su indignación al señalar que este tipo de contaminación no es un hecho aislado, sino que ha ocurrido en varias ocasiones, sin que las autoridades tomen acciones contundentes para proteger esta reserva ecológica y las comunidades que dependen de ella.



La falta de presencia de las autoridades ha sido evidente, y la situación ha llegado a un punto crítico con la pérdida de hectáreas de totora, pozos hundidos y la descomposición de la planta que iba a ser cosechada.



Alfredo Ucañan no pudo ocultar su frustración al afirmar que los pescadores de Huanchaco se sienten olvidados por las autoridades.



A pesar de la gravedad del problema, al cierre de este informe, personal de Sedalib llegó a la zona con motobombas para limpiar el área afectada.



Además, se ha programado una reunión con la autoridad municipal de Huanchaco para tratar una solución definitiva a este problema ambiental, social y cultural que amenaza tanto la biodiversidad como la economía de los pescadores artesanales de la zona.



La situación evidencia la urgente necesidad de mayor empatía y acción por parte de las autoridades para proteger este valioso ecosistema y a las personas que dependen de él para su subsistencia.



