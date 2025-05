GRABADO el 21-05-2025

MIGUEL BARRAZA: Su relación con Daysi Ontaneda, el alcohol, drogas, Gisela y más cafeconlachevez

LLEGÓ EL CAFÉ CARGADITO Miguelito "El Chato" Barraza revela que Daysi Ontaneda le rompió el corazón: Su relación con Bélgica Rodas, el beso a Gisela Valcárcel, los escándalos, el alcohol, las drogas, Melcochita, Augusto Ferrando, Magaly Medina y más. ¡No te pierdas este café con harto chimi chimi! !



00:00 Inicio

13:25 Miguel Barraza molesto porque Daysi Ontaneda negó su relación

14:54 Miguel Barraza revela que Daysi Ontaneda le rompió el corazón: "Decía que me amaba y un día me terminó"

21:46 Miguel Barraza reconoce infidelidades a Lucha Rivera: "Uno era muchacho. Iba a una provincia y me gustaba una"

25:17 Miguel Barraza confiesa que engañó a la madre de sus hijos con Daysi Ontaneda

25:57 El Chato Barraza revela que Daysi Ontaneda iba a la casa de la madre de sus hijos para armar escándalo

27:25 El Chato Barraza revela que Bélgica Rodas le fue infiel: "Vendí mi carro para irme a Venezuela pero se fue con otro"

32:17 El Chato Barraza habla de su adicción al alcohol: "Tomaba casi todos los días, a veces seguía de largo dos días"

35:18 El Chato Barraza revela curiosa anécdota con su hija Cecilia

36:34 Mamá de la hija del Chato le fue infiel: "Yo la vi con él, me pidió perdón pero no volví con ella"

39:56 Miguel Barraza revela que toreaba en la Plaza de Acho: "Iba con mi hermano, nos quedábamos con peones y toreábamos"

55:40 El Chato Barraza aconseja a Jorge Luna y Ricardo Mendoza

58:22 El Chato Barraza revela que su mamá fue la creadora del 'Baile del loco'

01:12:55 El Chato Barraza le recuerda a Gisela que él la descubrió



miguelbarraza daysiontaneda cafeconlachevez trome podcast entrevista televisiónperuana farándulaperuana confesionesTV



