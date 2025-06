GRABADO el 04-06-2025

DEYSI ARAUJO: Su dura niñez, maltratos en Baño de Mujeres, Joshua y más cafeconlachevez

La vedette DeysiAraujo lo contó todo en cafeconlachevez : desde su dura infancia en Lima y los maltratos que sufrió en 'Baño de Mujeres', hasta la discriminación por parte de sus vecinos en San Isidro. También habló sin filtros sobre su vínculo con markvito , JoshuaIvanoff, Chikiplum y sobre la relación de Chiquito Flores con Tula Rodríguez. Además, reveló cómo vive su nueva etapa como abuela y mucho más. No te pierdas este café con harto "chimi chimi".



00:00 Inicio

14:07 Deysi Araujo se quiebra al recordar su duro primer trabajo en Lima: "Se me rompieron los platos y la señora le jaló los pelos. Era una niña".

17:00 Deysi Araujo revela que no terminó la secundaria: "Siempre soñé con usar uniforme".

33:15 Deysi Araujo y su 'derecho de piso' en 'Baño de mujeres': "Cuando llegaba decían 'apesta a llama'".

41:37 Deysi Araujo revela que fue infiel: "Cuando tenía 18 años tenía dos enamoraditos y a los dos los llevaba a mi cumpleaños, nadie se daba cuenta".

44:40 Deysi Araujo sobre Mark Vito: "Nosotros somos amigos, a veces cariñosos".

45:44 Deysi Araujo confirma que hubo relación con Joshua Ivanoff: "Hemos pasado muchas cosas. Me apegué a él".

01:06:50 Deysi Araujo echa a Chiquito Flores: "Tula es el amor de su vida... tenía la fe de que ella se iba separar e iba volver con él".

01:19:21 Deysi Araujo sobre Chikiplum: "Me llamaba a cada rato, pensaba que iba caer ¿pero qué puedo hacer con él? ¿jugar canicas?".



deysiaraujo entrevista podcast cafeconlachevez joshuaivanoff chiquitoflores



