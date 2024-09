Uruguay vs. Paraguay cara a cara por la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. La escuadra ‘charrúa’ busca seguir escalando posiciones y en este cotejo verá la despedida de LuisSuárez, quien disputará su último partido con el combinado nacional. Por el lado de Paraguay, será el debut de GustavoAlfaro en la dirección técnica. En la siguiente nota conoce todos los horarios y canales dónde podrás ver este emocionante duelo.



Sigue la transmisión con la narración de Tony Astocóndor y los comentarios de Eduardo Arias y Diego López. Vive el minuto a minuto en #Depor #UruguayvsParaguay #UruguayvsParaguayenvivo



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



📰 https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



📘 Facebook: https://bit.ly/494GskH

📸 Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

🎵 TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Uruguay vs. Paraguay EN VIVO (06/09/24)

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO POR INTERNET

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO ONLINE

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO HOY

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO GRATIS

Uruguay vs. Paraguay EN VIVO POR INTERNET GRATIS

Uruguay vs. Paraguay EN DIRECTO

Uruguay vs. Paraguay EN DIRECTO GRATIS

Uruguay vs. Paraguay EN DIRECTO ONLINE

Uruguay vs. Paraguay EN DIRECTO POR INTERNET

Uruguay vs. Paraguay EN DIRECTO HOY

Ver Uruguay vs. Paraguay EN VIVO

Uruguay vs. Paraguay GRATIS

Dónde ver Uruguay vs. Paraguay

Uruguay vs. Paraguay Movistar Deportes

Uruguay vs. Paraguay Movistar Play

Uruguay vs. Paraguay DSports

Uruguay vs. Paraguay DIRECTV

Uruguay vs. Paraguay DGO

Uruguay vs. Paraguay AUFTV

Uruguay vs. Paraguay Antel

Uruguay vs. Paraguay GEN

Movistar Deportes

Movistar Play

DSports

DIRECTV

DGO

AUFTV

Antel

GEN

Pelota Libre TV

Fútbol Libre

Secta Deportiva TV

Movistar Deportes EN VIVO

DSports EN VIVO

AUFTV EN VIVO

Antel EN VIVO

GEN EN VIVO

Adem�s hoy dia 08 de Setiembre en el calendario del Per�.

M�s videos de Diario Depor

Todos los videos desde el canal Diario Depor en Youtube.