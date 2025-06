GRABADO el 05-06-2025

Así la descubrieron con falso Yape: Capturan a mujer que estafaba en mercado de Santa Anita

Una mujer estaba a punto de "concretar" una compra de 2 mil soles a un comerciante del mercado mayorista en Santa Anita cuando, de repente, este último notó algo extraño: el Yape que supuestamente había hecho no le llegó. La retuvo, ella se puso nerviosa y, poco a poco, fueron llegando más comerciante



'Las Carroñas fingían vender caramelos para cobrar cupos en el Callao.

¿A tu hijo no le gusta leer? Este es el secreto para que ame la lectura.

LATINA NOTICIAS EDICIÓN MEDIODÍA - JUEVES 5 DE JUNIO DEL 2025.

Madre de El Monstruo dice ser artesana: "Yo soy yo, él es él".

SESIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO 2025.

Ministro del Interior responde ante crisis por la delincuencia en Perú: "Vamos a ser implacables".

MINISTRO DEL INTERIOR EN VIVO: LA RESPUESTA DEL GOBIERNO FRENTE A LA INSEGURIDAD.

Jorge Montoya considera "vergonzoso" enviar presos a El Salvador.

¿Miedo a invertir en Chancay? Megapuerto atrajo a más extorsionadores.

Adultos mayores recibirán 100 soles más que antes: ¿Cómo está impactando Pensión 65 en el Perú?.

"Todo queda con evidencia": Drones rastrearán crímenes e informalidad en el Centro de Lima.

Días de frío y lluvia en Lima: Dramático testimonio de los que se exponen a este clima en madrugada.

Policía golpeó brutalmente a una mujer: "No llegaría a la categoría de delito".

Menor de 15 años desaparece en Lima y habría terminado en Pucallpa: Pruebas apuntan a este sujeto.

