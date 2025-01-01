GRABADO

se subian al capot para abrir y robar camiones policia captura a los patinadores

Niño con las manos arriba es asaltado en plena pollería: Ni los más pequeños se salvan.

FUERTES VIENTOS Y TORMENTA DE ARENA EN ICA.

Lluvia de renuncias: ¿En qué partidos se fueron más militantes desde el escándalo de firmas falsas?.

MADURO ACTIVA A SUS MILICIANOS ANTE LA AMENAZA DE TRUMP CON BUQUES EN EL CARIBE.

Familia peruana vivió pesadilla durante "retención ilegal" en Francia.

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

Lorena Álvarez sobre reacción de niño durante asalto: "Lo hacen rogar para que no lo maten".

¿TRASLADAN A MARTÍN VIZCARRA? INPE RESPONDE.

FISCALÍA EN VIVO: RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

DOBLE ATENTADO EN COLOMBIA DEJA FALLECIDOS.

¿CUÁL ES TU PEDIDO? TODOS LOS DETALLES DEL NUEVO PROGRAMA DE LATINA CON NELLY ROSSINELLI.

Peruana transformó basural en un jardín botánico.

"Tenemos el mejor del mundo, pero no lo apreciamos".

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Café Peruano

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Mundial del Folclore

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia basados en la Religión o las Creencias

Pasacalle turístico en Moquegua

Convención de Ginebra - Tratado de la Cruz Roja Internacional

