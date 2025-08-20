Pretenden elevar sueldos de diputados y senadores de 15 mil a 35 mil soles
La Comisión de Constitución inició el debate de las propuestas de reglamento de las Cámaras de Diputados y Senadores para el próximo Parlamento para aumentar los sueldos de 15 mil soles a 35 mil soles.
Pretenden elevar sueldos de diputados y senadores de 15 mil a 35 mil soles.
