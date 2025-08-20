"Tienen ojos y oídos en la Policía": Se muda por extorsión y piensa dejar de emprender
Un empresario, en Villa el Salvador, está considerando la idea de dejar de lado su gran sueño de emprender. Esto tras recibir amenazas y un reciente ataque por parte de extorsionadores. Esta violencia en su contra lo ha llevado a mudarse y la preocupación aumenta, sobre todo luego de que su local fuera baleado.
Desde Latina Noticias
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.
Asaltan violentamente a una escolar y se desmaya: "No vemos policías ni serenazgos".
Presidenta del Tribunal Constitucional sobre la suspensión de investigaciones contra Dina Boluarte..
¿ESTADOS UNIDOS PODRÍA INVADIR VENEZUELA? ¿QUÉ SIGNIFICA EL DESPLIEGUE MILITAR EN EL CARIBE?.
COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL CONGRESO: ¿JOSÉ LUNA BUSCA NUEVO RETIRO DE AFP?.
SUSPENDEN INVESTIGACIONES A DINA BOLUARTE: PRESIDENTA DEL TC SE PRONUNCIA.
Atacan 3 veces a dueño de clínica y le responde a los delincuentes: "Vamos a capturarlos".
Perú y el Pan con Chicharrón en el mundial de desayunos de Ibai Llanos..
Cómo reaccionó Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos.
CAEN LOS PATINADORES DEL LLAUCA POR HURTO AGRAVADO.
Huaura: Niño de 8 años falleció por una bala perdida en ataque de sicarios..
Niño solo estaba esperando su pollo broaster: Presunta venganza contra extorsionador deja 2 muertos.
Precio del limón se duplica y puede llegar a 10 soles: ¿Cuándo se volverá a la normalidad?.
VIOLENTO ASALTO A ESCOLAR EN SAN MARTÍN DE PORRES.
Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.
