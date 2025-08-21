¿Pocos buses acataron el paro? Así lucen los principales paraderos de Lima
En pleno paro, convocado el 18 de agosto, los buses han salido con normalidad. Solo en algunos trabajos o centros de estudio se ha optado por la modalidad remota. La mayoría de limeños está yendo a su trabajo, como todos los días.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025.
"Un disparo en el rostro": Chofer manejó al hospital tras ser baleado en paro de transportistas.
"Vamos a salir rumbo al Congreso": Grupo de transportistas si acata paro en Lima.
"¿Dónde estaba Conmebol?": 110 detenidos y 19 heridos en sangrienta pelea en partido de Sudamericana.
¿Pocos buses acataron el paro? Así lucen los principales paraderos de Lima.
VIOLENCIA EN COPA SUDAMERICANA: HINCHAS DE LA U DE CHILE E INDEPENDIENTE SE ENFRENTAN EN TRIBUNAS.
PARO DE TRANSPORTISTAS EN LIMA Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE HINCHAS EN ARGENTINA.
Realizan vigilia por liberación de Martín Vizcarra en Moquegua.
Futuros senadores y diputados podrían ganar casi S/35 mil ¿Estado gastaría S/93 millones al año?.
Delincuente se lanza de patrullero para no ser detenido pero policías lo vuelven atrapar.
Serenos de San Isidro dan duro golpe y capturan a ladrones de bicicletas.
Se hicieron pasar por clientes para robar: Cámaras captan asalto en pollería y se llevan S/4 mil.
¡ALIANZA LIMA A CUARTOS DE FINAL! SIGUE AVANZANDO EN LA COPA SUDAMERICANA.
Joven es atropellado al cruzar en vía del metropolitano pero sobrevive en plena pista.
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
