"Un disparo en el rostro": Chofer manejó al hospital tras ser baleado en paro de transportistas
Un conductor de la empresa Santa Catalina fue atacado en la madrugada por un falso pasajero. Esto ocurrió en la avenida Canto Grande, a pocas cuadras del Hospital de San Juan de Lurigancho. Los colegas del chofer piden traslado a otro establecimiento de salud, con el objetivo de encontrar un neurocirujano que pueda sacar la bala que cayó en su mandíbula.
