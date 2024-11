🚨 El calvario que viven los usuarios de Interbank al no haber podido acceder a la app del banco ni la billetera digital Plin parece haber llegado a su fin. Y es que, tras realizar una actualización de su sistema, la entidad bancaria emitió una advertencia, recomendación y un mensaje de tranquilidad a sus clientes. No te pierdas todos los detalles en Noticias Ahora Digital.



🛎️ ¡Suscríbete para más contenido exclusivo!

📲Síguenos para mantenerte informado de las últimas noticias.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Gustavo Adrianzén y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). #TVPerúNoticias



Y para vernos por TV, sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- DirecTV: 1190

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12



Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/@tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados #NosUne. 💪🏽



Sitio Web ► https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook ► https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter ► https://twitter.com/noticias_tvperu

Instagram ► https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok ► https://www.tiktok.com/@tvperu.noticias



📅 TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



PROTESTAS LA LIBERTAD, LA LIBERTAD PANAMERICANA NORTE, POLICÍA HERIDO LA LIBERTAD, PROTESTAS VIRÚ, PROTESTAS EN LA LIBERTAD, PROTESTAS CONTRA LA INSEGURIDAD, PARO DE TRANSPORTISTAS, PARO DE TRANSPORTISTAS HOY, PARO DE TRANSPORTISTAS 2024, PARO DE TRANSPORTISTAS 23 DE OCTUBRE, PARO DE TRANSPORTISTAS ULTIMAS NOTICIAS, , NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL, UNIVERSITARIO, ALIANZA LIMA, CLÁSICO PERUANO, TORNEO CLAUSURA, LIGA 1, FÚTBOL PERUANO, , ELECCIONES VENEZUELA, NICOLÁS MADURO, EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA, CAMPAÑA ELECTORAL, PARTICIPACIÓN ELECTORAL, TENSIÓN POLÍTICA, REACCIONES INTERNACIONALES, CONGRESO PERUANO, EDUARDO SALHUANA, ALBERTO FUJIMOTI ULTIMO MINUTO, ALBERTO FUJIMORI SALUD, ALBERTO FUJIMORI 2024, ALBERTO FUJIMORI MUERTE, ALBERTO FUJIMORI GRAVE, ALBERTO FUJIMORI NOTICIAS, ALBERTO FUJIMORI CÁNCER, ALBERTO FUJIMORI REPARACIÓN CIVIL, ALBERTO FUJIMORI KEIKO FUJIMORI, JOSÉ DOMINGO PÉREZ, WILLAX, COMBUTTERS, PHILLIP BUTTERS, LAVAJATO, SHAKIRA, ELIO RIERA, EDISON FLORES, OREJAS FLORES, OREJA FLORES, ANA SIUCHO, IVÁN SIUCHO, ROBERTO SIUCHO, MIU LEI, ELIZABETH PERALTA, CHRISTIAN CUEVA, PAMELA LÓPEZ, PAMELA FRANCO, PARO, TRANSPORTISTAS, ARGENTINA, BUENOS AIRES, JERÍ RAMÓN, RUTH SHADY, SAN MARCOS, TOMA DE LA SAN MARCOS, señor de los milagros, DINA BOLUARTE, PALACIO DE GOBIERNO, INTERBANK, BCP, PLIN, YAPE

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de TVPerú Noticias

Todos los videos desde el canal TVPerú Noticias en Youtube.