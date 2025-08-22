Metropolitano: estación Quilca cambia de nombre en homenaje a los 200 años de El Peruano
La estación Quilca del Metropolitano ahora se llama QuilcaEl Peruano, en homenaje a los 200 años del diario oficial del Perú. Este espacio se convierte en un punto de encuentro con la historia, con una muestra especial que reúne portadas históricas, el Acta de la Independencia y material del archivo fotográfico y visual de Editora Perú.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
