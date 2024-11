Un sujeto ingresó a una tienda de celulares ubicado en el Cercado de Lima y robó más de S/16 mil. Así fueron captados por las cámaras de seguridad.



Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe



Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/@latinanoticiassub_confirmation=1



Síguenos en:

🟢WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w

🟡TikTok: https://www.tiktok.com/@latinanoticias

🟠Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe

⚫️Threads: https://www.threads.net/@latinanoticias.pe

🔵Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe

🔴Twitter: https://twitter.com/Latina_Noticias

🟣Web: https://www.latinanoticias.pe



Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.



NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, REPORTAJES PUNTO FINAL, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, LATINA NOTICIAS CENTRAL, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, PUNTO FINAL, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, FRECUENCIA LATINA.

Noticias adicionales en Latina Noticias

Delincuentes entran con máscaras a robar a un banco, pero terminan perseguidos por la Policía

Frustran robo a banco de la Nación en San Martín de Porres

Sujetos atacan con cuchillos a serenos: Así fueron capturados por la policía

CONGRESO EN VIVO: MINISTROS DE ESTADO SUSTENTAN PRESUPUESTO DEL 2025

Ollas comunes demuestran que con 10 soles no se come bien y critican a Boluarte: "No me representa"

Hallan cuerpo calcinado de mujer en casa abandonada: Así fueron capturados presuntos asesinos

Prorrogan estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao: "La PNP mantiene el control"

¿EL AMOR SE ACABA? LO QUE LAS PAREJAS NO QUIEREN OÍR

Cámaras de seguridad captaron el robo de más de S/16 mil en celulares

BLOQUEOS EN LA PANAMERICANA SUR: MINEROS INFORMALES CIERRAN VÍAS DURANTE MANIFESTACIONES

Mineros duermen 10 días en avenida Abancay: "Los que están en contra desconocen nuestra realidad"

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE 2024

CADE EJECUTIVO 2024: SEGUNDO DÍA DE FORO EMPRESARIAL

¿DONDE ACABÓ EL ARMA DEL "MALDITO CRIS"? - PUNTO DE MIÉRCOLES

Exsecretario del despacho presidencial: "Hinojosa debería pagar su Uber"

Además hoy día 27 de Noviembre en el calendario del Perú.

Más videos de Latina Noticias

Todos los videos desde el canal Latina Noticias en Youtube.