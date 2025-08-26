ENVIVO ¡TAYLOR SWIFT ANUNCIÓ SU COMPROMISO! TERNOS: ¿EN QUÉ OCASIONES USARLO? MUCHAMODA
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso con una publicación en Instagram. "Your English teacher and your gym teacher are getting married ", escribieron.
¿Se perdió el arte del buen vestir? Conocemos en qué ocasiones los hombres usan terno y qué colores predominan esta temporada. Además, entrevistamos a Sitka Semsch, diseñadora peruana que se abrió camino en el mercado estadounidense y que alista un desfile benéfico en Arequipa.
