GRABADO el 26-08-2025

Sobre EXT0RSIONES en COLEGIOS: "Se debe patrullar con apoyo del Ejército" ROTATIVARPP ENTREVISTA

Directores de colegios en Lima y otras zonas del país vienen recibiendo amenazas de extorsión por parte de mafias criminales. El caso más reciente ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde el colegio Rayito de Sol suspendió clases presenciales tras recibir mensajes extorsivos. Guido Quintanilla, presidente de Anacopri, comenta al respecto.



Desde RPP Noticias

Además hoy día 26 de Agosto en el calendario del Perú.

