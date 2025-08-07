GRABADO el 07-08-2025

Exjefe del Grupo Terna y otros 8 policías detenidos por integrar Los Incorregibles de SJM

Nueve agentes de la Policía Nacional, incluido el exjefe del Grupo Terna, el coronel PNP (r) Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente formar parte de una red criminal que operaba desde dentro de la propia institución. Según la fiscalía, la organización, conocida como Los Incorregibles de San Juan de Miraflores, sembraba drogas y armas, y montaba falsos operativos para extorsionar a personas inocentes.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 7 de agosto del 2025.

Tumbes: menor desaparecido en Surco se reencuentra con su madre.

Ministro de Trabajo: palabras de Petro sobre la isla Chinería tienen tinte político y personal.

Presidente del Congreso critica a Gustavo Petro tras acusaciones al Perú por Santa Rosa.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 7 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 7 de agosto del 2025.

Premier Eduardo Arana y ministros lideran campaña de acción social en zona de frontera.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 7 de agosto del 2025.

Presuntos sicarios asesinan a tres personas en pollería en Lurín.

Adolescente desaparecido en Surco fue hallado en Ecuador y ya regresó al Perú.

Huaura: alcalde de Medio Mundo en Végueta será investigado por tentativa de feminicidio.

PNP y Fiscalía intervienen Gobierno Regional de Junín por contrato en hospital de Satipo.

Exjefe del Grupo Terna y otros 8 policías detenidos por integrar Los Incorregibles de SJM.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 7 de agosto del 2025.

Canciller Schialer: "Aconsejo a Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto".

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.