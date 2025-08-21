GRABADO el 21-08-2025

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios

El presidente del Congreso, José Jerí Oré, consideró que el exmandatario Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que los demás exjefes de Estado en relación a la nueva clasificación que realizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para decidir el penal donde cumplirá la prisión preventiva que ordenó el Poder Judicial.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 21 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil.

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios.

Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao.

Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación.

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 21 de agosto del 2025.

INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable.

ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100 .

MTC: no fue necesario suspender clases presenciales ni otorgar tolerancia laboral.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 21 de agosto del 2025.

Premier Eduardo Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia.

PNP informa que el servicio de transporte público en Lima y Callao se desarrolla con normalidad.

Ministro César Sandoval: El paro de transportistas de hoy simplemente no existe.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.