GRABADO el 21-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 21 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil.

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios.

Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao.

Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación.

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 21 de agosto del 2025.

INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable.

ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100 .

MTC: no fue necesario suspender clases presenciales ni otorgar tolerancia laboral.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 21 de agosto del 2025.

Premier Eduardo Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia.

PNP informa que el servicio de transporte público en Lima y Callao se desarrolla con normalidad.

Ministro César Sandoval: El paro de transportistas de hoy simplemente no existe.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 21 de agosto del 2025

video

Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil

video

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios

video

Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao

video

Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación

video

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 21 de agosto del 2025

video

INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable

video

ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100

video

MTC: no fue necesario suspender clases presenciales ni otorgar tolerancia laboral

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 21 de agosto del 2025

video

Premier Eduardo Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia

video

PNP informa que el servicio de transporte público en Lima y Callao se desarrolla con normalidad

video

Ministro César Sandoval: El paro de transportistas de hoy simplemente no existe

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo