TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025
EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!
Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.
Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.
Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil.
Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios.
Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao.
Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación.
Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley.
INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable.
ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100 .
MTC: no fue necesario suspender clases presenciales ni otorgar tolerancia laboral.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 21 de agosto del 2025.
Premier Eduardo Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia.
PNP informa que el servicio de transporte público en Lima y Callao se desarrolla con normalidad.
Ministro César Sandoval: El paro de transportistas de hoy simplemente no existe.
Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.
