GRABADO el 21-08-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025

Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!



Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.



Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 21 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil.

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios.

Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao.

Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación.

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 21 de agosto del 2025.

INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable.

ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100 .

MTC: no fue necesario suspender clases presenciales ni otorgar tolerancia laboral.

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, jueves 21 de agosto del 2025.

Premier Eduardo Arana: sentencia del TC evidencia que existió politización frecuente de la justicia.

PNP informa que el servicio de transporte público en Lima y Callao se desarrolla con normalidad.

Ministro César Sandoval: El paro de transportistas de hoy simplemente no existe.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

