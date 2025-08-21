GRABADO el 21-08-2025

Todo lo que se sabe tras cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile

La Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de los violentos incidentes registrados en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte y del premier Eduardo Arana y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO GUSTAVO ADRIANZÉN, CONSEJO DE MINISTROS

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, jueves 21 de agosto del 2025.

Indecopi multa a Real Plaza con 535 000 soles tras caída de techo en Trujillo.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, jueves 21 de agosto del 2025.

Todo lo que se sabe tras cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Jefe del INPE se pronuncia sobre decisión de anular internamiento de Vizcarra en penal de Barbadillo.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del jueves 21 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, jueves 21 de agosto del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera entrega de vehículos a la Sunafil.

Presidente del Congreso: Martín Vizcarra debería tener el mismo tratamiento que otros exmandatarios.

Ministro de Educación se pronuncia tras paro convocado por sector de transportistas en Lima y Callao.

Congreso aprueba declarar al perro pastor Chiribaya como patrimonio cultural de la nación.

Retiro AFP 2025: Comisión de Economía debatirá dictamen del proyecto de ley.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy jueves 21 de agosto del 2025.

INPE: Betssy Chávez levanta huelga de hambre y se encuentra estable.

ATU informa que el Metropolitano y los corredores complementarios operan al 100 .

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.